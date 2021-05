Dopo le riunioni del Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione tenutesi nella giornata di giovedì 27 maggio, il rettore dell’Università di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini, ha informato gli studenti riguardo a nuove direttive per gli esami della sessione estiva.

Infatti, la questione centrale che ha mobilitato gli stessi rappresentanti degli studenti, era incentrata sulle difficoltà che molti ragazzi avrebbero incontrato per spostarsi a Bergamo nell’eventualità di fare un esame in presenza.

In precedenza l’ateneo orobico si era occupato di creare delle direttive per permettere agli studenti di non spostarsi verso Bergamo nei casi in cui lo studente avesse una fragilità inserita fra le categorie prioritarie, individuate dalle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19 aggiornate al 10 marzo 2021, oppure nel caso lo studente sia in mobilità internazionale ed infine se l’alunno è in una situazione sanitaria che impedisca la mobilità, come in caso di positività al COVID o isolamento fiduciario.

Oltre a queste indicazioni, ne sono state aggiunte altre inerenti a “gravi motivi”. Lungo la sessione estiva, quindi, ai ragazzi verrà data la possibilità di sostenere l’esame scritto a distanza solo in uno degli appelli previsti nella sessione stessa e sarà il dipartimento di appartenenza a definire l’appello in questione.

Lo stesso Rettore, soprattutto a seguito delle lamentele suscitate da diversi studenti nelle scorse settimane, si esprime direttamente nei confronti dei propri studenti attraverso una comunicazione ufficiale, affermando: “chiedo a tutti grande collaborazione e, soprattutto, chiedo di inquadrare questo passaggio in un’ottica più ampia, che non sia limitata solamente a ciò che può risultare preferibile o più comodo a livello personale. Io, Voi e l’intera comunità di UniBg dobbiamo fare il possibile per attuare questo ‘traghettamento’ in maniera propositiva e responsabile per tutti noi, così da predisporre al meglio (e insieme) la nostra vita universitaria nel presente e nel prossimo futuro”.