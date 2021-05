L’Organizzazione di Volontariato Bergamo Pride, insieme al partner ufficiale Edoné Bergamo, annuncia che quest’anno il pride cittadino durerà tre giorni, dal 11 al 13 giugno 2021.

Venerdì 11 sarà dedicato all’omo-lesbo-bi-transfobia nello sport: avremo come ospite d’eccezione il giornalista,

scrittore e presentatore TV Fabio Canino, che presenterà il suo libro Le parole che mancano al cuore intervistato da Carlo Canavesi.

A seguire sarà possibile assistere agli Europei di calcio trasmessi su maxischermo.

La giornata di venerdì si concluderà con una edizione speciale dell’amatissimo appuntamento di Edoné Canta Indie, canta male, Pride Edition.

La giornata di sabato 12 non prevederà il classico corteo. Onde evitare assembramenti, verranno allestite 7 tappe nei locali della città aderenti all’iniziativa, ognuno dei quali presenterà attività a tema che ripercorrono i macrotemi affrontati da Bergamo Pride in questi mesi in collaborazione con le associazioni del territorio.

I/le partecipanti potranno muoversi liberamente da una tappa all’altra, vivendo il Pride in totale sicurezza e nel rispetto dei DPCM in vigore.

Affrontate le tappe del percorso ritrovo all’Edoné, il cui accesso sarà garantito solo su prenotazione. La prima parte sarà dedicata agli interventi dell’amministrazione e delle associazioni, madrina e padrino saranno Muriel ed Ethan una coppia iconica del web e dei social che si batte contro le discriminazioni e ospite d’eccezione sarà Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice, ex parlamentare, impegnata da sempre in prima linea per i diritti della comunità LGBT+.

A seguire la festa finale in collaborazione con lo staff di Toilet Milano con l’influencer Edoardo Zaggia, che sarà protagonista del talk show allestito sul palco principale. Seguirà DJ set nei limiti del coprifuoco.

Per tutta la durata della festa finale sarà presente il check point di Bergamo Fast Track City per test rapidi HIV e ITS.

La domenica si ripartirà con un brunch accompagnato dalle note dei Funky Lemonade, per poi dedicare uno spazio ai bambini/e: ASD Spazio Circo Bergamo allieterà il pomeriggio con laboratori e giocoleria.

Per chiudere in bellezza i/le partecipanti si scontreranno in una gara all’ultimo arcobaleno con l’ormai famosissimo format del Cervellone, quiz ospitato da Edoné.

Tutto questo è stato costruito quest’anno con l’instancabile lavoro dei membri dell’associazione Bergamo Pride, che

anche in un periodo difficile sono riuscite/i a mettere il cuore e il proprio tempo in questo progetto.

Bergamo Pride ringrazia la Provincia di Bergamo e i comuni di Bergamo, Arzago d’Adda, Barbata, Casnigo, Cologno al Serio, Curno, Levate, Scanzorosciate e Osio Sotto per aver concesso il patrocinio alla manifestazione.

Bergamo Pride vuole inoltre ringraziare lo staff di Edoné, prezioso partner, e i locali e le associazioni aderenti: Mamo’s, Daste , Bombonera Social Pub, Bikefellas, Circolino della Malpensata, Ink Club, Agedo Bergamo, Non Una di Meno Bergamo, Fridays for Future Bergamo, Bergamo Fast Track City, Emmaus, Black Lives Matter, Alfi LesbichexxBergamo, Immaginare Orlando e Amnesty Bergamo – Gruppo giovani.