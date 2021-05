Ultimo weekend di maggio: sarà di sole? Stefano Nava risponde con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’area di bassa pressione presente sull’Europa centro-settentrionale continua a favorire l’ingresso di correnti nord occidentali. Il suo lento progredire verso levante agevolerà, dal tardo pomeriggio di sabato, l’ingresso di correnti orientali responsabili di un deciso aumento dell’instabilità fino a domenica mattina. Temperature primaverili.

Sabato 29 maggio 2021

Tempo Previsto: al mattino cieli da poco nuvolosi a irregolarmente nuvolosi per estese velature di nubi alte in transito, ma nel complesso in prevalenza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su Orobie e Garda-Val Camonica ove saranno possibili brevi rovesci o temporali sparsi; altrove ancora in prevalenza soleggiato con formazione di nubi cumuliformi nelle ore più calde ed estese velature di nubi alte in transito. Nella sera-notte rapida estensione della nuvolosità su tutta la regione con cielo molto nuvoloso o coperto ovunque e precipitazioni da deboli a moderate diffuse, localmente forti, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori della medio-bassa pianura (Lodigiano, Pavese, Cremonese e Mantovano). Nevicate da deboli a moderate al di sopra dei 2400-2600 metri.

Temperature: minime in lieve diminuzione in pianura e comprese tra 12°/14 °C, massime in moderata diminuzione in pianura e comprese tra 22°/25 °C.

Domenica 30 maggio 2021

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto ovunque, ma con tendenza nel corso della mattinata ad ampie schiarite a partire dai settori settentrionali della regione. Precipitazioni da deboli a moderate diffuse ma in rapido esaurimento nel corso del mattino ovunque. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque ma con frequenti velature per nubi medio-alte e formazione di nubi cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini ove tra Orobie e Garda-Val Camonica si potranno verificare rovesci o temporali sparsi; altrove asciutto. Nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso ovunque ed asciutto ovunque. Limite della neve al di sopra dei 2200 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura e comprese tra 12°/14 °C, massime in lieve diminuzione in pianura e comprese tra 21°/23 °C.

Lunedì 31 maggio 2021

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto ovunque con possibili deboli piogge o pioviggini sparse tra Valtellina, Orobie e Garda-Val Camonica; altrove asciutto. Nel pomeriggio diradamento della nuvolosità e passaggio a tempo in prevalenza soleggiato con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini ed asciutto ovunque. Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso ovunque e con precipitazioni assenti su tutta la regione.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura e comprese tra 13°/15 °C, massime in lieve aumento in pianura e comprese tra 22°/24 °C