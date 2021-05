IL BOLLETTINO CHE SEGNA L’INGRESSO IN ZONA BIANCA

Una giornata da ricordare: intanto perchè è la vigilia dell’ingresso in zona bianca, e poi perchè oggi in Molise non si registra alcun caso di contagio, tantomeno di ricoveri o decessi.

I tamponi processati, come ogni domenica, sono stati in numero inferiore alla media infrasettimanale. Ma è comunque rilevante che su 121 tamponi molecolari non si sia registrato nessun caso positivo. Di più, ci sono 9 guariti (di Riccia, Agnone, Campobasso, Isernia, Pozzilli e Termoli) che portano il numero degli attualmente positivi a 133, cifra simile a quella che si aveva ad inizio giugno 2020.

Nessun ricovero (neanche una dimissione però) pertanto al Cardarelli restano 11 persone ricoverate per le complicanze del Covid-19, di cui 2 in Rianimazione.

Oggi non c’è stato alcun decesso, dopo i due segnalati ieri e un terzo riferito a lunedì. La settimana si chiude dunque con 3 decessi, tutti in Terapia Intensiva.

UN ANNO FA – IL BOLLETTINO DEL 30 MAGGIO 2020

Esattamente 12 mesi fa gli attualmente positivi in Molise erano 145 e in quei giorni non si registravano contagi. I ricoverati però erano solo 4.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia sono stati rilevati 2.949 casi di contagio, per un tasso di positività dell’1.8%. I decessi sono scesi a 44 (ieri 84) mentre continuano a calare sia gli attualmente positivi al virus sia la pressione sugli ospedali. I ricoverati nei reparti ordinari per Covid-19 sono 209 in meno rispetto a 24 ore fa, mentre quelli in Terapia Intensiva sono 34 meno di ieri.

