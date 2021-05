La Lazio sta ancora sondando il terreno per il nuovo allenatore: ecco tutti i nomi accostati alla panchina biancoceleste

La Lazio continua la ricerca del nuovo allenatore. Dopo aver salutato Simone Inzaghi, il presidente Lotito sta cercando di regalare alla sua squadra un nuovo tecnico, puntando anche su profili di livello. Ecco, dunque, tutti i nomi accostati alla panchina biancoceleste in questi ultimi giorni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento in pole ci sarebbe il nome di Maurizio Sarri, che domani dovrebbe incontrare la società. Desta sospetti anche André Villas-Boas, che oggi arriverà a Roma. Inoltre, sono ancora in lizza Sinisa Mihajlovic, che il 1 giugno incontrerà il Bologna per parlare del futuro, Vincenzo Italiano e Luca Gotti, oltre ai due ex Sergio Conceiçao e Dejan Stankovic. Nei prossimi giorni si vedrà chi sarà il prescelto per guidare la Lazio.

L’articolo Allenatore Lazio, tutti i nomi per la panchina biancoceleste proviene da Lazio News 24.