Quest'anno il Bari non è riuscito a centrare la promozione in Serie B nonostante l'allestimento di una rosa di tutto rispetto per la categoria. I Galletti sono anche stati eliminati dai playoff negli ottavi di finale nel doppio scontro con il Feralpisalò. Dalle ultime notizie che trapelano dalla società pugliese, mister Gaetano Auteri avrebbe il destino segnato e lascerà la panchina. Il suo successore, molto probabilmente, sarà Domenico Toscano. Quest'ultimo, specialista in promozioni in cadetteria (le ultime con Ternana, Novara e Reggina), è in pole per sostituire Auteri. Lo riporta Labaricalcio.it. Source