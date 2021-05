Alfred Duncan e Arturo Calabresi non verranno riscattati dal Cagliari e torneranno quindi alle loro basi: il primo alla Fiorentina, il secondo al Bologna

La breve avventura di Alfred Duncan e Arturo Calabresi al Cagliari, secondo quanto riportato stamane da L’Unione Sarda, sarebbe giunta al capolinea. La società rossoblù, infatti, non sembrerebbe intenzionata a esercitare il diritto di riscatto sui due giocatori arrivati in Sardegna a gennaio. Il centrocampista ghanese, con la maglia del Cagliari, ha totalizzato 19 presenze e fornito prestazioni abbastanza positive mentre il difensore del Bologna non può sicuramente essere soddisfatto della sua esperienza sarda che l’ha portato a essere presente in campo soltanto in due occasioni.

Duncan, quindi, tornerà alla Fiorentina mentre Calabresi alla corte di Sinisa Mihajlovic.

