La Serie A 2021-2022 prende corpo. Mentre dai playoff di Serie A2 diminuisce il numero di pretendenti all'ultima promozione, per emulare L84, Olimpus Roma, Manfredonia e Napoli – tutte aventi diritto a partecipare al prossimo, massimo, campionato di futsal – a Roma inizia il doppio confronto fra Cybertel Aniene e Mantova, un playout per stabilire l'ultima squadra che manterrà la categoria regina del calcio a 5, nella stagione che verrà. I PRECEDENTI dicono che i capitolini sono imbattuti con i virgiliani: Battistoni e compagnia si sono imposti di misura al PalaNeolù in regular season, pareggiando sempre segnando tre reti nella sfida di ritorno. Questi i numeri alla vigilia della doppia sfida. Lo stato di forma, invece, si vedrà…