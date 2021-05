La regular season del campionato Under 19 Femminile si chiude con la festa dell’FB5 Team Rome: nel decisivo recupero della settima giornata, le capitoline regolano 10-4 la Nordovest e si assicurano il quarto posto nel girone B, staccando l’ottavo e ultimo biglietto disponibile per la Final Eight scudetto, in programma a Pescara e Montesilvano dal 31 maggio al 2 giugno. Source