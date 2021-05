È uscito dall’auto senza nessuna ferita grave l’uomo che era alla guida di una Fiat Punto finita in una scarpata a Cerete domenica 30 maggio.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 6.30: per cause ancora da accertare la persona al volante dell’auto ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Per fortuna dell’uomo la Fiat Punto è stata fermata da una serie di piante piuttosto robuste, evitando che finisse in un punto ben più profondo della scarpata.

Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri di Clusone e i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone la persone che era alla guida dall’auto era già uscita dall’abitacolo e aveva lasciato il luogo del sinistro.

I pompieri hanno messo in sicurezza la Punto incidentata e bonificato l’area.