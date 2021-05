‘Domenica 30 maggio 2021, alle ore 10.30 – si comunica in una nota – nella Chiesa Madre “S. Agazio Martire”, i fedeli sono invitati a partecipare alla S. Messa che don Jasmin Tolyzara presiederà per congedarsi dalla comunità parrocchiale di Guardavalle.

A don Jasmin la gratitudine unanime per il ministero svolto con gioia, serenità, umiltà, discrezione, amabilità e gli auguri per un santo apostolato nella comunità di Gagliano dove l’Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone lo ha designato come pastore’.