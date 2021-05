Ci siamo. Domani sera a Ljubiana con i quarti di finale contro il Portogallo inizia l’avventura dell’Under 21 in questo Campionato Europeo che non ammette errori. Ci perde è fuori. L’Italia si presenta all’appuntamento con la certezza di voler arrivare fino in fondo e la sicurezza di poter contare su un gruppo con forti valori, dimostrati sul campo in questo biennio ricco di ostacoli, ma anche di tante soddisfazioni. Paolo Nicolato segue e allena molti di questi ragazzi da cinque anni, da quando li prese nella “sua” Under 19, la squadra che nel 2018 vinse l’argento in Finlandia. E’ per questo che il tecnico azzurro vive una vigilia serena: “Questo gruppo – esordisce in conferenza stampa – non ha mai sbagliato una partita. La… Source