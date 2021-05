Per la prima serata in tv, domenica 30 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Basta un paio di baffi”. Sara è costretta a travestirsi da uomo e diventare Andrea per coronare il suo sogno ed iniziare a lavorare come chef. Le cose si complicano quando la donna s’innamora del proprietario del ristorante, Luca, la cui sorella, Paola, si innamora di lei, credendolo uomo. Nei toni della commedia gli equivoci aumentano con l’incalzare degli avvenimenti…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il profeta”: Corey Harris, ex star bambino di un noto programma televisivo, da adulto ha fondato una scuola di recitazione basata su concetti spirituali molto condizionanti, modificando la personalità di molti giovani allievi…

Su RaiTre alle 20 ci sarà l’ultima puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Su La 7 alle 20.35 l’appuntamento è con “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Su Canale5 alle 21.20 sarà la volta di “Avanti un altro… prue di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “American Sniper”; su Italia1 alle 21.20 “Battleship”; su Rai4 alle 21.20 “Le colline hanno gli occhi”; su La5 alle 21.05 “Il ritorno di un amore” e su Iris alle 21 “Femme fatale”.

Su Rai5 alle 21.15 “Di là dal fiume e tra gli alberi – Animals with cameras”, Buchanan osserva i ‘pesci diavolo’ che si radunano vicino all’Arcipelago delle Azzorre. Nella seconda parte di ‘Di là dal fiume e tra gli alberi’, Vincenzo Saccone con il suo doc ‘Molise terra di mezzo’ racconta l’identità di una regione che per anni è rimasta nell’oscurità.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.05 “Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo?” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

