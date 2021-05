REGIONE – Pubblicazione della Guida Turistica del Molise, edizione primavera-estate 2021, targata GuideSlow. Dal 31 maggio inizia la distribuzione in diverse edicole della regione Molise e in molte attività commerciali.

Questo numero estivo raccoglie, in 160 pagine, una selezione dei siti più belli e interessanti da visitare, le attività ricreative e sportive praticabili e le tradizioni folcloristiche ed enogastronomiche tipiche del territorio, ideali da scoprire nei mesi più caldi dell’anno.

La Guida suggerisce, invita, accompagna il visitatore alla scoperta di tutte le bellezze del territorio molisano; una pubblicazione che racconta le numerose e differenti sfaccettature della regione. Uno strumento sicuramente utile per tutti quei visitatori che sono alla ricerca di nuove destinazioni ed esperienze da vivere nel tempo libero… magari senza spostarsi troppo dal proprio luogo di residenza.

“Anche quest’anno abbiamo rivolto la nostra attenzione alla regione Molise, per far conoscere tutte le bellezze che il suo territorio offre, con una nuova pubblicazione della Guida Turistica del Molise che presenta un’importante novità – afferma l’editore Sisto Bucci – il 2021 vedrà infatti due edizioni della rivista: primavera/estate e autunno/inverno. La scelta è stata dettata dall’esigenza di promuovere un territorio ricco e variegato; si è presentata dunque la necessità di fare una selezione attenta di siti da visitare e attività da praticare selezionati in base alle diverse stagioni dell’anno, senza dimenticare le attività ricettive e turistiche presenti, cercando sempre di andare incontro alle varie esigenze dei lettori”.

