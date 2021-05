La Ternana di mister Lucarelli ha stracciato ogni record quest'anno in Serie C. La società umbra, neopromossa in cadetteria, vanta in rosa dei pezzi pregiati di altre categorie. Uno di questi è il difensore centrale classe 1997 Ivan Kontek. Il giocatore quest'anno con la maglia rossoverde ha totalizzato 31 presenze segnando anche una rete. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Kontek è un obiettivo concreto dell'Hellas Verona, compagine di A. LEGGI ANCHE: Source