Titolo: Il Divin Codino

Regia: Letizia Lamartire

Genere: Biografia

Durata: 92’

Interpreti: Andrea Arcangeli, Valentina Bellè, Andrea Pennacchi, Antonio Zavatteri, Anna Ferruzzo

Programmazione: Netflix

Valutazione IMDB: 6.2/10

Roberto Baggio è un calciatore italiano che nasce nel 1967 a Caldogno, in provincia di Vicenza, ma qui rimarrà poco, pochissimo, giusto il tempo di iniziare la sua appassionata storia d’amore con il pallone. Dal Veneto, grazie ad un salto temporale, lo troviamo a Firenze tra le file della Fiorentina, dove subirà un grave infortunio che rischierà di compromettere per sempre la sua carriera. Altro salto in avanti, arriva la prima convocazione in nazionale, nel mentre Roberto si è anche convertito al Buddismo, culto a cui era stato introdotto da un ragazzo in un negozio di dischi, e con questo anche i primi riconoscimenti.

Abbandonato il Baggio degli esordi, ce lo ritroviamo già Pallone d’Oro e in attesa di caricarsi un’intera nazione sulle spalle per sbaragliare la concorrenza ai mondiali del 1994 negli Stati Uniti. Come sappiamo a quel torneo parteciperà risultando sì fondamentale, ma in un modo che nessuno si sarebbe mai immaginato. Grazie ad un’ultima ellissi ci proiettiamo sei anni dopo, nella calda estate del 2000: il Divin Codino non ha ancora trovato una casacca da vestire nella prossima stagione poiché poco convinto delle ricche offerte pervenutegli da campionati di secondo piano, come quello giapponese. Il tempo però stringe perché di lì a due anni ci saranno i mondiali di Corea a cui Baggio vuole partecipare più di ogni altra cosa al mondo, e sarà a questo punto che il Brescia di Mr. Mazzone farà il suo ingresso in scena.

Atipica pellicola biografica che con originalità racconta la storia di Roberto Baggio tra luci e ombre, vita sotto i riflettori e spiritualità privata, successi e fallimenti, “Il Divin Codino” è un biofilm prodotto da Netflix che, tramite tre momenti fondamentali della carriera di Roberto Baggio (le prime partite a Firenze, il rigore del 1994 e la chiamata del Brescia), sviscera con cura l’essenza di un uomo che più di altri ha rappresentato gli anni ’90 nella loro purezza.

Senza mai mostrare il calciatore con la maglia di grandi club, fatta eccezione per i Viola in apertura e il Brescia nell’epilogo, ma solo con quella azzurra della nazionale italiana, il taglio che viene dato al biofilm è quello di un personaggio complesso, mai sopra le righe e soprattutto venuto dal basso che, conscio di questo, si è sempre comportato come tale, rappresentando per anni un patrimonio inestimabile, appunto, nazionale.

(3) Il Divin Codino | Trailer Ufficiale | Netflix – YouTube

La vita di un calciatore, anche se sembra incredibile dirlo, non è però composta solo dal binomio “campo-pallone”; è anche “casa”, “relazioni” e “affetti”, con tutti i pro e i contro che questi ambiti possono avere. Si va dal racconto di un padre apparentemente anaffettivo ad un Carletto Mazzone che vorrà bene a Robi come un figlio, passando poi poi per la vita privata con la moglie, i figli, la spiritualità lontana dal canonico e la forza inimmaginabile per sconfiggere i numerosi infortuni che flagellarono la carriera del vicentino.

Emozionante racconto di tre atti in cui, più che un uomo, viene raccontata un’epoca di croci e delizie, “Il Divin Codino” è disponibile sul catalogo di Netflix dal 26 maggio e da allora si è posizionato saldamente al primo posto dei titoli del momento del nostro paese.

Non è difficile capire perché.

Battuta migliore: “Tutti passano la palla a Baggio e tu fai gol”.