Falcade (BL), 30 – 05 – 21 Ieri sera verso le 20.30 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Val Biois a seguito dell’infortunio del gestore della Baita dei Cacciatori, posta a 1.750 metri di quota, sopra Colmean. R.D.R., 76 anni, era infatti caduto sbattendo la testa.

Sei soccorritori, tra i quali il medico della Stazione, hanno raggiunto l’infortunato, che si trovava con la moglie e la figlia, gli hanno prestato le prime cure e lo hanno imbarellato, per poi trasportarlo in discesa lungo il sentiero per 150 metri di dislivello, attraversando una frana e un torrente. Arrivati a Colmean, hanno affidato l’uomo all’ambulanza della Croce Verde. L’intervento si è concluso verso le 22.30.

L’articolo Infortunio al gestore della Baita dei Cacciatori proviene da Bellunopress – Dolomiti.