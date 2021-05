Il progetto dell'Inter ormai è chiaro, ed ha il nome di “ridimensionamento”. Dopo l'addio di Antonio Conte, la società dovrà fare bene i conti per sistemare il bilancio. Il sacrificato numero uno potrebbe essere l'esterno destro Hakimi. Nelle ultime ore, infatti, sono spuntati dei contatti con il PSG che ha richiesto il giocatore alla società nerazzurra. La cifra di vendita del cartellino si aggira intorno agli 80 milioni di euro, ma i parigini ne hanno offerti solo 60. In attesa che la situazione vada in porto, Giuseppe Marotta ha già pensato al dopo Hakimi. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese L'Equipe, l'Inter avrebbe messo gli occhi su Jonathan Clauss, laterale in Source