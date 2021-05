Inizia l’era di Inzaghi alla guida dell’Inter: il tecnico verrà presto annunciato e intanto ha composto il suo staff tecnico

Farris, Cecchi e Ripert sono i fedelissimi di Inzaghi. Gli stessi che lo hanno accompagnato in ogni sua avventura e che lo seguiranno anche in quest’esperienza all’Inter.

Lo staff è quindi già formato, ma – come riporta Tuttosport – è in corso una trattativa anche per i collaboratori ‘tattici’: Enrico Allavena, Ferruccio Cerasaro e Riccardo Rocchini. Il tecnico, invece, troverà già alla Pinetina il preparatore dei portieri, Adriano Bonaiuti, e il nutrizionista Matteo Pincella.

