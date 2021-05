C’è anche la firma delle Marche all’esposizione ‘Essere V_Mano’, prestigiosa mostra di alto artigianato artistico del Friuli-Venezia Giulia, in programma a Palazzo Meizlik di Aquileia fino al 27 giugno 2021. Grande protagonista dell’esposizione, il progetto de ‘La Via Maestra’ di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino per la valorizzazione dell’artigianato artistico locale in Italia e nel Mondo.