Il Modena quest'anno non è riuscito a centrare la promozione in Serie B. Conclusa la stagione regolare con 70 punti all'attivo, nei playoff gli emiliani sono stati battuti nel doppio scontro dall'Albinoleffe. Il club ora è concentrato sul da farsi per imbastire al meglio la nuova annata in Serie C. Come riportato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, la società ha già l'accordo con il nuovo allenatore: sarà molto probabilmente Attilio Tesser a guidare gli emiliani nel prossimo campionato. La firma sul contratto biennale è attesa nelle prossime ore.