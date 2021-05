Dopo la mesta retrocessione in Serie C, il Pescara si sta preparando ad una nuova avventura che lo vedrà coinvolto, dopo undici anni, nella terza serie nazionale. Sulle pagine odierne de' “Il Centro” si ravvisa che il patron del Delfino Daniele Sebastiani svelerà i nomi del nuovo allenatore e del Direttore Sportivo entro la fine della prossima settimana. Di seguito un piccolo stralcio di ciò che è scritto nel quotidiano abruzzese: “Il patron biancazzurro in settimana svelerà i programmi del Delfino. Fusco nome caldo per il ruolo di ds, per la panchina potrebbe aggiungersi un outsider alla lista. Anche il Palermo su Auteri. Dalla Romania richieste per Elizalde”. Source