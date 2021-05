Nonostante una buona prova il Renate di mister Diana cede il passo a un forte Padova nel match di andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C. La squadra di Mandorlini è stata trascinata da un super Chiricò, autore di una tripletta nella partita di oggi. L'attaccante padovano sblocca la sfida essendo bravo a raccogliere due traversoni: quello di Jelenic al 6' e un secondo al 22'. Il Renate ha le sue occasioni con Galuppini e Ranieri, ma non trovano la via del gol. Nella ripresa al 52' è ancora Chirico da calcio di punizione a superare Gemello e a portare i suoi sullo 0-3. Nel recupero il Renate trova il gol con Kabashi al 93' dagli undici metri: il risultato finale è di 1-3. Il Padova ha quasi chiuso la… Source