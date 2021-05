Domani andrà in scena un incontro tra il presidente Claudio Lotito e Maurizio Sarri per la panchina della Lazio: la situazione

Continua la caccia al nuovo allenatore della Lazio. Molti nomi sono stati fatti in questi ultimi giorni dopo l’addio di Simone Inzaghi, ma da ieri ce ne è uno che ha preso più quota rispetto agli altri. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, ex tecnico della Juventus.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, domani dovrebbe andare in scena un incontro tra l’allenatore e il presidente Claudio Lotito per discutere sulle cifre del possibile accordo. Il patron biancoceleste sarebbe pronto ad offrire intorno ai 3 milioni di euro per tre stagioni. Oggi Sarri ne discuterà anche con il suo entourage: al momento filtra ottimismo, specie per la volontà del tecnico di tornare in panchina. Da valutare, comunque, anche gli altri nomi fatti negli ultimi giorni.

