Strada in salita in Serie A per Andrea Pirlo, Verona, Sassuolo e Udinese non vogliono l'ex juventino in panchina, c'è stato un triplo rifiuto da tutte e tre le società. In particolare il Sassuolo starebbe pensando a Fonseca, anche se Pirlo è stato offerto in tutti i modi. Il Verona invece vorrebbe Tudor, mentre l'Udinese starebbe provando a trattenere Gotti.