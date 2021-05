Svapare con la sigaretta elettronica è diventato ormai un gesto di tendenza, e molti sono quelli che si avvicinano a questo mondo per moda più che per altri motivi. Ma in realtà le motivazioni per scegliere di passare dalle sigarette tradizionali a quelle elettroniche sono moltissime e varie, e primi tra tutti ci sono i benefici che queste apportano alla vita dei fumatori.

Infatti i liquidi per sigarette elettroniche, come ad esempio quelli acquistabili sullo shop online Terpy di liquidi per sigaretta elettronica, sono molto meno nocivi di tutto ciò che è contenuto in una sigaretta tradizionale, a cominciare dal tabacco fino alla stessa carta che l’avvolge.

Sembrano anzi essere quasi completamente innocui stando agli studi che sono stati finora condotti. Nulla si sa ancora sugli effetti a lungo termine delle sigarette elettroniche sul nostro organismo, dato che sono in commercio da ancora troppo poco tempo per poter trarre delle conclusioni certe. In ogni caso sembrano comunque non avere effetti negativi, come si può evincere anche dalle pubblicazioni che si trovano su siti a carattere medico.

Vediamo allora quali sono i 5 benefici che derivano dall’utilizzo di sigarette elettroniche.

1. La salute polmonare

Tutti conoscono i danni che le sigarette tradizionali fanno al sistema respiratorio e ai polmoni. Tralasciando quelle che sono le patologie più gravi e importanti a cui si va incontro quando si fumano sigarette tradizionali, i danni polmonari si riscontrano anche nella vita di tutti i giorni. I fumatori hanno spesso tosse e producono molto muco.

Si è visto invece che chi passa alle sigarette elettroniche vede subito un miglioramento di queste funzioni. Infatti con le sigarette elettroniche non si va ad inalare fumo, bensì un vapore che non è irritante per i polmoni, essendo essenzialmente a base acquosa.

Addirittura c’è chi afferma di sentire i propri polmoni ripuliti dall’azione della sigarette elettronica. Non è raro infatti che iniziando a fumare la sigaretta elettronica i fumatori attraversino inizialmente una fase in cui la tosse e i muchi aumentano, proprio per il l’azione “ripulente” del vapore.

2. La respirazione

I fumatori di sigarette tradizionali perdono gradualmente la loro capacità respiratoria normale. Questa infatti va diminuendo, e non è raro infatti che i fumatori abbiano fiato corto e spesso affanno. Motivo per cui atleti e sportivi sono portati a non fumare, e se lo fanno cercano di smettere per poter migliorare le proprie prestazioni fisiche.

Il vapore inalato con le sigarette elettroniche non va a intaccare la capacità respiratoria, dunque chi le utilizza non avrà fiato corto né respirazione affannata. La salute dei bronchi sarà quindi ripristinate.

3. L’olfatto e il gusto

Il fumo di sigaretta tradizionale è fortemente irritante non soltanto a livello polmonare come abbiamo già visto, ma anche a livello dei recettori di gusto e olfatto. Infatti la maggior parte dei fumatori, soprattutto quelli più accaniti, hanno una sensibilità attenuata ai sapori e agli odori, il che è ovviamente piuttosto spiacevole e fastidioso.

Si è notato che il gusto e l’olfatto di chi passa dalla sigaretta tradizionale a quella elettronica migliorano molto, tornando lentamente quasi alla normalità. Questo è ovviamente un pro non da poco, anche per chi svolge mestieri in cui questi sensi sono fondamentali, come ad esempio chef o sommelier.

4. Il risparmio

La sigaretta elettronica è sicuramente più costosa di un pacchetto di sigarette, ma è una spesa che si fa una sola volta, rispetto ai pacchetti di sigarette che da alcuni vengono acquistati praticamente ogni giorno. I liquidi per sigaretta elettronica hanno ovviamente anch’essi un costo, ma durano di più rispetto ad un pacchetto di sigarette.

Di conseguenza cominciare a fumare una sigaretta elettronica porta a un vantaggio non soltanto a livello della salute, ma anche economico, che è comunque un fattore importante da tenere in considerazione.

5. Smettere di fumare diventa più semplice

Molti cominciano a utilizzare le sigarette elettroniche per riuscire a smettere di fumare in maniera più agevole. Infatti i vantaggi in questo senso sono davvero molti. Innanzitutto si può scegliere la percentuale di nicotina presente all’interno dei liquidi per sigaretta elettronica.

In questo modo si può cominciare a svapare da liquidi che contengono una quantità di nicotina più alta o comunque simile a quella contenuta nelle normali sigarette, e da qui cominciare a diminuirne la concentrazione gradualmente.

In questo modo la dipendenza da questa sostanza va ad essere superata gradualmente e in maniera meno brusca. Tra l’altro, lo stesso gesto dello svapo aiuta a superare la dipendenza da sigarette normali in maniera non traumatica, in quanto è un gesto molto simile a quello del fumatore classico.

In questo modo anche il fattore psicologico è tenuto in considerazione, che è molto importante in chi fuma e ha difficoltà ad abbandonare certe abitudini legate non soltanto alla gestualità , ma anche ad esempio alle pause sigarette in compagnia quando si è al lavoro, alla sigaretta dopo il caffè, ecc.

Questo è un aspetto che tutti gli altri metodi per smettere di fumare non sostengo in modo sufficiente, infatti i cerotti alla nicotina, le gomme da masticare, ecc non riproducono in nessun modo la gestualità e le abitudine legate al fumo. La sigaretta elettronica sembra quindi il modo migliore per riuscire a smettere di fumare in maniera graduale.