Derby piemontese per il Test Match della categoria Under 16 , al centro sportivo Novarello,si affrontano Novara e Torino. Partita avara di emozioni,fatta eccezione per un paio di spunti di Ceica per il Torino e di Giugno per il Novara. Nella ripresa girandola di cambi,ma il ritmo non cambia. Sono gli ospiti ad andare vicini al goal con una conclusione di Ferreri deviata in angolo da Lando,che sigilla il risultato sullo 0-0 finale. Tabellino: 0-0 Novara: Cavalleri,Peradotto,Pittino, Federico,Rodolfo Masera,Italiano,Sartor,Hu,Giugno, Atlante,Vidhi. Torino: Brezzo,Broccanello,Omorogbe,Colle