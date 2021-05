Inizia il girone di ritorno per il Campionato Under 17 di Serie C. Il Como è ancora imbattuto e cerca l’allungo ai danni del Novara nella partita contro il Lecco, mentre gli stessi piemontesi andranno in trasferta a Vercelli. Big match per la testa della classifica tra Renate e Piacenza nel gruppo 2, entrambe a quota 10 punti, mentre il Padova può riprendere il Feralpisalò nel girone 3 battendo la Virtus Verona. Tutte fuori casa le prime tre squadre del gruppo 4: Imolese – Perugia, Ravenna – Cesena e San Marino – Alma Fano. Altro incontro importante nel raggruppamento toscano, con Pistoiese – Pontedera che vale il primato e il Livorno che può accorciare contro la Lucchese. Umbre ancora avanti nel gruppo 6, con la Ternana a +2 sul… Source