La Final Eight scudetto del campionato Under 19 Femminile inizia lunedì dal PalaRigopiano di Pescara con i quarti di finale, tutti in diretta streaming su PMGSport Futsal: alle 11 c'è Accademia Calcio Bergamo-FB5 Team Rome, la cui vincente sfiderà in semifinale chi passerà il turno nel match tra Accademia Calcio Bergamo B e Perugia, in programma alle 14. Fischio d'inizio alle 17 per Lazio-Real Thiene, chiusura alle 20 con Florida-Aosta.