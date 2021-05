Calciomercato Lazio, Hysaj non piace solo ai biancocelesti. Sul terzino del Napoli anche Betis Siviglia, Benfica e Fiorentina

Nel mirino della Lazio c’è da tempo Hysaj, terzino in scadenza con il Napoli che non rinnoverà il proprio contratto. Il club biancoceleste ha gli occhi puntati sul giocatore albanese da tempo e più volte è stato nominato come possibile acquisto estivo.

Ma sul giocatore ci sono anche altre squadre: come riporta Mundo Deportivo, è forte anche l’interesse di Betis Sivigilia e Benfica; senza dimenticare la Fiorentina.

