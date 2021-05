Irpiniatimes.it

Si sarebbe ucciso a 26anni tagliandosi la gola a casa della fidanzata a Cava de’ Tirreni.

Il giovane, due anni fa coinvolto in un grave sinistro, è spirato – come titola il quotidiano “Le Cronache” – durante il trasporto in ospedale.

Inutili i tentativi della ragazza e della suocera di evitare l’accaduto: il giovane, residente a Dragonea di Vietri si sarebbe colpito 4 volte.

La Procura ha aperto un fascicolo per appurare i motivi alla base del gesto.

L’ipotesi dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi scientifici e svolto gli accertamenti del caso, è che si sia trattato di un suicidio, ma le indagini sono ancora in corso e gli investigatori ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

