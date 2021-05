Fondazione MIA presenta ad Astino – vincitore quest’anno del prestigioso Premio Nazionale del Paesaggio promosso dal Ministero della Cultura – la mostra dedicata all’opera di Guido Guidi, tra i maestri viventi della fotografia italiana e europea, che più d’ogni altro ha esplorato i confini e i margini del paesaggio contemporaneo evitando ogni romanticismo nostalgico e ogni forma di spettacolarizzazione.

L’esposizione verrà inaugurata venerdì 11 giugno alle 19 e rimarrà allestita fino al 30 settembre. Proporrà 60 fotografie realizzate da Guido Guidi negli anni Novanta. La sequenza unisce, per la prima volta, immagini nate nell’ambito di due importanti progetti pubblici di documentazione – Archivio dello spazio e Milano senza confini – e altre fotografie, sino ad oggi mai esposte né pubblicate, che Guidi ha selezionato dai negativi dell’epoca. La mostra si configura in questo modo come occasione di rilettura e sistematizzazione di una fase di lavoro centrale nella biografia artistica del fotografo. Dopo le antologie sulle ricerche condotte a partire dagli anni Settanta in Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto, Guidi ripercorre ora la geografia lombarda, un centro economico di eccellenza che tra gli anni Ottanta e Novanta ha conosciuto profonde

trasformazioni economiche e sociali.

In queste immagini Guidi raccoglie tracce del passato e del presente, racconta la mutevolezza della nostra realtà nel tempo, come la trasformazione di città e paesaggi attraverso l’intervento umano. Il suo linguaggio riflette il nostro processo di cognizione visiva attraverso il mezzo della fotografia, mettendo in discussione la mutevolezza e la sensibilità della nostra stessa percezione. Con questo progetto Guidi si concentra per la prima volta quasi interamente sul paesaggio urbano, sul tema della città, che mediato dal suo sguardo diviene un universo realistico e fantastico al tempo stesso, uno spazio dai confini sfrangiati e mutevoli, teatro per eccellenza della tentacolare sconnessione contemporanea.

Scrive Corrado Benigni nel testo del catalogo, edito da MACK: “Guidi rappresenta Milano e i suoi dintorni cercando un’attenzione diversa alle forme della città, che non fa più affidamento sul potere evocativo dei nomi delle strade, delle piazze, delle architetture, come se questi fossero di per sé risolutivi, come se bastasse nominare un luogo per evocarne e rappresentarne i caratteri, l’essenza, lo spirito. Cerca piuttosto di lavorare con uno sguardo che presuppone i nomi e dunque la storia della città, descrivendone le forme in una percezione più individuale: come la consistenza della luce, la densità dei colori e della materia, la concentrazione e rarefazione della traiettoria, il fluidificarsi o congelarsi delle linee di movimento. E soprattutto un’essenziale relazione con gli oggetti… In questi “viaggi” non c’è l’uomo, ma tutto è impregnato del suo corpo, del suo respiro, dei suoi sguardi. E in tutto questo, preponderante e dominante è il fascino della solitudine e dell’incanto del silenzio e dell’immobilità”.

Il catalogo della mostra è pubblicato dall’editore inglese MACK e riunisce 130 immagini. Con testi – in italiano e inglese – di Corrado Benigni, Roberta Valtorta, Antonello Frongia.

Per informazioni:

Fondazione MIA

t. 035.211355

info@fondazionemia.it | www.fondazionemia.it