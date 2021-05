Renato Copparoni, ex portiere italiano, commenta la scelta di Roberto Mancini di non convocare Alessio Cragno per l’Europeo

La lista dei convocati della Nazionale Italiana per gli Europei è al centro di critiche e discussioni. Tra i giocatori più importanti non scelti dal ct Roberto Mancini c’è anche l’estremo difensore del Cagliari Alessio Cragno che, nonostante una stagione brillante, non è riuscito a conquistare la maglia da terzo portiere che è stata invece assegnata ad Alex Meret.

Renato Copparoni, ex estremo difensore di Cagliari, Torino e Verona non ci sta e ha commentato così sul suo profilo Facebook la decisione del tecnico azzurro.

«Incredibile, Alessio Cragno, per quanto dimostrato è stato il miglior portiere del campionato e non trovare posto nei tre per gli Europei è una grande ingiustizia sportiva. Mancini, che io stimo, questa volta hai tappato alla grande.

Alessio, forza, il tempo ti darà ragione».

