Anche nella Bergamasca è cominciata la riapertura delle piscine. Dopo i lunghi mesi di chiusura a causa delle restrizioni anti-Covid, alcuni impianti hanno potuto riaprire le porte agli amanti del nuoto e degli sport in acqua.

Le ultime disposizioni relative alle regioni in zona gialla hanno previsto la possibilità di riaprire gli impianti all’aperto, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. La data programmata per la riapertura delle vasche al chiuso, invece, è il 1° luglio anche se presto potrebbero esserci novità. Se la Lombardia e quindi Bergamo passassero in zona bianca, infatti, la riapertura di diverse attività – tra cui le piscine al coperto – potrebbe essere anticipata.

La riapertura dell’estivo del Centro Sportivo Italcementi di Bergamo è prevista per il 1° giugno anche se si consiglia di tenere controllato il sito internet per essere aggiornati su eventuali variazioni. La prenotazione sarà obbligatoria attraverso il sito, non più telefonicamente o recandosi allo sportello: bisognerà accedere al sito di Bergamo Infrastrutture, sport, Piscina Italcementi, prenotazione online inserendo una serie di dati tra cui il giorno e un orario indicativo che garantisca l’accesso.

Ad Almè “Piscine & Palestra Stile Nuoto Quadri” ha riaperto la palestra. Le regole da osservare sono: prima di tornare in palestra prenota il tuo ingresso e verifica la validità del certificato; quando sei in palestra, accedi solo con scarpe pulite; sanifica i macchinari dopo ogni utilizzo; porta solo salvietta, acqua e mascherina; non condividere borracce, bottiglie e salviette; mantieni la distanza di sicurezza di 2 metri.

Presto ci saranno aggiornamenti in merito alla riapertura della piscina.

Ad Alzano Lombardo, per quanto riguarda il nuoto libero, “Acquadream” ha aperto in assetto estivo che potrà essere attivo in base alle condizioni climatiche: per sapere quando e se è consentito accedere alla struttura bisogna contattare i gestori (WhatsApp o telefonicamente al n. 0354123288, chat Facebook – mail piscinealzano@spaziosport.it). È necessaria la prenotazione.

Da giugno ripartiranno i corsi di nuoto, fitness,Happy Days e…..pilates in acqua: le iscrizioni sono aperte.

Le piscine di Brembate di Sopra a breve comunicheranno le date, i costi e i dettagli della riapertura e della ripresa delle attività.

Sabato 5 giugno riapre il parco estivo delle piscine di Calcinate. Lunedì 7 si parte con i corsi estivi di nuoto e acquafitness.

Il 2 giugno riapre il parco estivo della piscina di Calusco d’Adda.

Il Centro Sportivo di Casnigo e Rovetta hanno riaperto la palestra e il centro medico. Il parco estivo dal 3 giugno compatibilmente con le condizioni meteo.

A Dalmine hanno riaperto le vasche all’aperto (in caso di mal tempo le vasche rimarranno chiuse).

Sabato 29 maggio riapre il parco estivo della piscina comunale di Ghisalba. L’orario è tutti i giorni dalle 9 alle 19.

I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto che ne registri l’ingresso e l’uscita.

Per qualsiasi altra informazione: piscinacomunaleghisalba@gmail.com – 03631835184.

Il 2 giugno riapre il parco estivo di Aquaclub a Grumello del Monte. La palestra è già aperta: basta prenotare l’accesso alla sala e ai corsi con l’app dell’impianto.

Considerando le temperature, si prevede la riapertura del lido di Lovere verso metà giugno mentre si attendono aggiornamenti per la riaprtura della piscina al coperto.

“Sport Indoor” a Mozzo dal 31 maggio apre la piscina per nuoto libero, corsi fitness e parco estivo. Dal 7 giugno ripartono i corsi nuoto.

Da lunedì 31 maggio, inoltre, la palestra Sportindoor riapre anche all’interno: percorsi personalizzati con trainer e corsi fitness.

Per informazioni: https://www.sportindoor.it

A Osio Sotto la piscina “Acquadream” ha riaperto con nuoto libero e corsi fitness.

Per il fitness la prenotazione è obbligatoria e i gestori hanno attivato l’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@piscinaosio.it al quale si potrà inviare un’e-mail per confermare la propria presenza, specificando nome, telefono, giorno e ora della lezione.

Per ulteriori informazioni: www.piscinaosio.it.

La piscina di Parre è in attesa di riaprire appena sarà possibile.

Il 7 giugno riaprono le piscine di Ponte San Pietro con corsi adulti, fitness, parco estivo, nuoto libero, lezioni private e corso gestanti. A breve verranno comunicati i dettagli del planning estivo e la modalità di recupero corsi e abbonamenti sospesi causa emergenza sanitaria.

“Aquamore” di Seriate comunicherà presto le informazioni relative alla riapertura.

Le piscine di Stezzano riaprono mercoledì 2 giugno con una festa per tutti dalle 10 alle 19. L’iniziativa, con accesso gratuito, è l’occasione per la riapertura del parco estivo di Acqualife, che si svolgerà in collaborazione con il Comune.

Le attività si svolgeranno tutte all’aria aperta con la possibilità di fare il primo bagno dell’estate, lanciarsi sugli scivoli e poter provare o anche solo assistere a varie discipline sportive tiro con l’arco, free style con pattini in linea, rugby, tennis, beach volley, hip pop, ginnastica, tennis tavolo e subacquea. Inoltre il parco sarà animato con giocoleria e con la presenza del Ludobus con giochi per grandi e piccini.

L’Associazione Nazionale Alpini-Sezione di Stezzano per il pranzo provvederà alla preparazione del tipico menù con specialità alla griglia, mentre i barman del “Summer Bar Acqualife” metteranno tutta la loro esperienza per la preparazione degli aperitivi da consumare in terrazza.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni e protocolli di sicurezza previsti dai decreti ministeriali.

In caso di maltempo verrà annullata.

“Olimpic Piscine” a Villongo in attesa di poter riaprire la piscina coperta dal 1 luglio come da decreto, da sabato 5 giugno riaprirà il lido estivo con corsi acquafitness, lezioni private, gioca sport e acquascivoli.