Sotto due a zero, riaprirla per poi tornare sotto di due goal. L'Italia under 21 non muore mai e recupera nel finale il Portogallo portatano la sfida ai supplementari. Apre Dany Mota al 6° con una splendida rovesciata, poi è nuovamente il numero 11 che sugli sviluppi di un corner fa 2 a 0. Sul finire di primo tempo Pobega riporta in partita gli azzurri, correggendo in rete un angolo di Frattesi, ma dopo 13 minuti della ripresa è Ramos a riportare la sfida in controllo per i portoghesi. E' la zampata di Scamacca al 60° a dare la speranza agli uomini di Nicolato, che trovano il meritato pareggio con il capitano Patrick Cutrone, che anticipa tutti con un tocco sotto misura dopo l'azione persona di Sottil