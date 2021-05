Sono ripresi, nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari, gli allenamenti della Selezione Under 15 Femminile.

Dopo aver sottoposto a tampone tutte le calciatrici e lo staff, le ragazze guidate dal tecnico Massimiliano Osman, hanno potuto dare avvio, in vista del torneo nazionale, alla preparazione.

Sul campo del Centro Federale Territoriale di Palermo, le giovani Under 15 si sono confrontate in esercizi di tecnica e al termine hanno pure svolto una partita di allenamento.

Per l’importante occasione sono intervenuti il coordinatore regionale SGS Stefano Valenti, il segretario regionale SGS Franco Nucatola, il delegato dell’attività scolastica Giuseppe Anzaldi, il delegato del calcio femminile Giovanna Marfia e il team manager della Selezione Roberto Russo.

Per gli allenanti in campo come collaboratori tecnici Lorenzo Corsino e Andrea Rizzolo. Per lo staff sanitario Giulia Nicolò (medico sportivo) e Antonino Virga (fisioterapista), per l’area psicologica Salvatore Cammarata.

La data del prossimo appuntamento verrà resa nota prossimamente.

