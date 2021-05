“Prima dose di vaccino fatta. Voglio ringraziare il personale in servizio al centro vaccinale di Sedico per la professionalità e la gentilezza. Per me è stata una grande emozione perché ho ripercorso tutti i momenti di sofferenza di questi ultimi 15 mesi, da quando la pandemia ha colpito così duramente il nostro Paese e il mondo intero”.

Lo ha dichiarato il ministro Federico D’Incà che oggi si è vaccinato al drive-in di Sedico.

“Ho provato emozione e anche un senso di sollievo perché il grande lavoro fatto dai nostri medici, infermieri, dal personale sanitario, dalla Protezione Civile, dai volontari e dalle Forze dell’Ordine sta dando ottimi risultati. Per far sì che questi risultati possano diventare una solida realtà e far finire questo incubo, dobbiamo vaccinarci. La vaccinazione per la fascia degli over 60 non è ancora stata completata e gli under 40 potranno iniziare a vaccinarsi a breve. A loro principalmente ma a tutti va il mio appello: quando sarà il vostro turno prenotatevi e vaccinatevi. È importante! Se tutti ci vacciniamo riusciremo prima a tornare alla normalità”.

L’articolo Il ministro D’Incà al drive-in di Sedico per il vaccino proviene da Bellunopress – Dolomiti.