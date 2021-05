Chiara Isotton, giovane soprano bellunese, farà parte del cast dell’opera lirica verdiana “Macbeth” in programma il 7 dicembre e vestirà i panni della Dama di Lady Macbeth. L’annuncio stamattina nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione del celebre teatro milanese.

Accanto a lei in un ruolo comprimario ci sarà Andrea Pellegrini: i due artisti si sono esibiti anche nella “Tosca” a ottobre 2020 al Teatro Comunale Treviso, l’ultimo spettacolo in teatro prima della chiusura, nell’ambito di Autunno Musicale organizzato da Musincantus, Isotton nel ruolo della protagonista e Pellegrini in quello di Cesare Angelotti.

Dalla “Tosca” pucciniana al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso, l’ultimo evento teatrale in Italia prima della chiusura di teatri e cinema imposta il 28 ottobre 2020 organizzato da Comune di Treviso, Teatro Stabile del Veneto e Associazione Musincantus nell’ambito della rassegna Autunno Musicale, al tempio dell’opera lirica milanese per la prima di Sant’Ambrogio: il 7 dicembre al Teatro della Scala il soprano bellunese nel “Macbeth” verdiano vestirà i panni della Dama di Lady Macbeth. Con lei un altro protagonista del cast della “Tosca”, il basso Andrea Pellegrini, selezionato per la produzione di Treviso attraverso le audizioni indette e seguite da Musincantus (associazione organizzatrice anche della stagione CortinAteatro di Cortina d’Ampezzo, Belluno).

Musincantus sia nella programmazione Autunno Musicale a Treviso sia in quella di CortinAteatro presta sempre grande attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti e anche la scelta di Isotton e Pellegrini per il cast di “Tosca” nel 2020 rientrava in questa filosofia. E ora che anche La Scala scommette sui due artisti, il presidente di Musincantus Edoardo Bottacin non nasconde la propria soddisfazione: “Il tempio milanese della lirica stamattina nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima stagione ha annunciato di voler favorire i giovani talenti nascenti italiani: la scelta di Chiara Isotton e Andrea Pellegrini conferma che anche noi, già lo scorso anno, avevamo puntato su due artisti molto promettenti. A loro va il nostro in bocca al lupo!”.

L’opera lirica tornerà anche quest’anno, sia a Cortina d’Ampezzo nell’ambito della programmazione estiva di CortinAteatro che prenderà il via il 7 luglio, sia a Treviso, dove a novembre si rinnoverà l’appuntamento con Autunno Musicale.

