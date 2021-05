Anche Cristiano Lombardi ha voluto ringraziare e salutare Simone Inzaghi con un lungo post sul suo profilo Instagram

Arrivano anche i saluti di Cristiano Lombardi per Simone Inzaghi. Il giocatore ha ripercorso la sua avventura accanto al tecnico piacentino.

Queste le sue parole: «Sono arrivato alla Lazio nel tuo primo anno di allenatore. Sono passati 11 anni. Mi hai dato tutto quello che potevo desiderare da un allenatore! Ma te sei stato più di un semplice allenatore per me! Hai creduto in me quando nessuno lo avrebbe fatto. Grazie di tutto davvero! Speriamo di vederci in campo! Un grande in bocca al lupo grande Mister!»

