L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha rilasciato un'intervista in esclusiva al portale TransfermarketWeb. Tra i vari argomenti trattati ha parlato anche delle caratteristiche della sua Juve di vent'anni fa paragonandola a quella attuale: “Tra questa squadra e la mia Juventus c'è una netta differenza, la mia avrebbe vinto con almeno 30 punti di vantaggio. Non ci può essere un paragone, tutti i reparti erano perfetti. Qui iniziamo a dire che il centrocampo è così così, in difesa è sempre un problema quando non gioca Chiellini, per l'attacco ne abbiamo già parlato, tutti i palloni arrivano a Ronaldo e così viene meno il gioco di squadra e la possibilità degli altri giocatori di segnare”. Source