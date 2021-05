Per la prima serata in tv, lunedì 31 maggio su RaiUno alle 20.35 verrà trasmessa la partita di calcio Nazionale Under 21 tra Portogallo e Italia. Telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual Intervista a bordocampo di Andrea Riscassi.

Su Canale5 alle 21.45 l’appuntamento è con “L’isola dei famosi”, condotta da Ilary Blasi.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Come ti divento bella”; su Italia1 alle 21.20 “Homefront”; su La7 alle 21.15 “Insonnia d’amore”; su La5 alle 21.05 “Ti va di ballare?”; su Iris alle 21 “Il patto dei lupi” e su Italia2 alle 21.10 “Sucker Punch”.

Su Rai4 alle 21.20 spazio alla serie “Resident Alien”. Arrivato sulla Terra per distruggere l’umanità, l’extraterrestre Hah Re assume l’identità del medico Harry Vanderspleigle e inizia a collaborare con la polizia locale per risolvere un caso di omicidio.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Sciarada – Il circolo delle parole”. I primi passi della vita e della scrittura di un autore straordinario come Ernest Hemingway fino al soggiorno parigino. Creatività e stile inconfondibile sin dalle prime prove letterarie, esistenza inimitabile e incontri fondamentali in un racconto a più voci ricco di documenti e testimonianze.

La7D alle 21 trasmetterà “Volleyball Nations 2021”, pallavolo femminile: Italia vs Russia.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.