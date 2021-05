Parallelamente ai play off promozione, ha preso il via il torneo per l’aggiudicazione dei 2.000 euro in palio.

Questi i risultati del primo turno del q1uadrangolare della poule B:

Don Carlo Misilmeri – Marsala 3-0 a tavolino

C.U.S. Palermo – Oratorio S. Ciro e Giorgio 2-2

Prossimi incontri

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Don Carlo Misilmeri 06 giugno

C.U.S. Palermo – Marsala 06 giugno



Don Carlo Misilmeri – C.U.S. Palermo 13 giugno

Marsala – Oratorio S. Ciro e Giorgio 13 giugno

L’articolo Quadrangolare di Eccellenza, i risultati sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.