Gli effetti dei vari vaccini e la possibilità di viaggiare a seconda di quale tipo abbiamo ricevuto.

Perché non è la stessa cosa essere vaccinati con AstraZeneca o Pfizer, Moderna o Johnson&Johnson.

I vari vaccini hanno infatti una tempistica diversa sia per per la somministrazione della seconda dose che per la relativa ricaduta sulla durata della certificazione verde che permette ad esempio la partecipazione ai banchetti di nozze oltre a garantire la libera circolazione nelle regioni che, eventualmente, dovessero tornare nei prossimi mesi nelle fasce rosse o arancioni.

Ecco dunque, uno per uno, il risvolto dei vaccini sul green pass.

Il green pass

La validità della certificazione verde per i vaccinati è stata portata a 9 mesi, ovviamente a partire dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Per chi invece ha fatto solo la prima dose, il certificato rilasciato ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

AstraZeneca

Chi si vaccina con AstraZeneca deve innanzitutto calcolare che la finestra tra la prima e la seconda inoculazione del vaccino è di 12 settimane. Dunque, se si stanno programmando le vacanze, è bene tenere presente che circa tre mesi dopo la prima dose, si dovrà tornare nel medesimo hub per la seconda. La certificazione verde ha una validità di base di 9 mesi. Per chi si vaccina con AstraZeneca la durata del green pass si allunga dei giorni che intercorrono tra la prima e la seconda dose. Poiché dopo 15 giorni dalla prima iniezione si ha già la certificazione verde, si tratta di altri 70 giorni che portano la validità totale del documento a 11 mesi e 10 giorni.

Pfizer e Moderna

Anche per chi si vaccina con Pfizer o Moderna, la durata base del green pass è di 9 mesi. Poiché il richiamo per questi due vaccini composti da Rna messaggero è previsto dopo 42 giorni dalla prima iniezione e la certificazione viene rilasciata già dopo 15 giorni, la durata totale del green pass in questi due casi è di 9 mesi e 28 giorni.

Johnson&Johnson

Il vaccino Johnson&Johnson prevede una dose unica. In questo caso, quindi, la durata del green pass è quella base di 9 mesi, sempre a partire dal 15esimo giorno successivo all’iniezione.

Green pass per chi non è vaccinato ma è guarito

Ovviamente anche chi è guarito dal Coronavirus ha diritto al Covid pass. Nello specifico, potrà ottenere una certificazione verde della durata di sei mesi a partire dalla data dell’avvenuta guarigione.

Green pass per chi ha un tampone negativo

Chi non è stato vaccinato e non è mai stato infettato dal Covid, per spostarsi liberamente deve sottoporsi a un tampone che, se negativo, concede una libertà di movimento di sole 48 ore dal momento in cui ci si è sottoposti al test.