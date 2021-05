Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari Bitonto e Amministratore Apostolico dell’Arcidiocesi di Rossano Cariati, è stato eletto Presidente della Commissione della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per l’Evangelizzazione e Cooperazione tra le Chiese. A Mons. Satriano sono arrivati, in queste ultime ore, numerosi messaggi di congratulazioni per l’importante nomina dall’intera Arcidiocesi di Rossano-Cariati, dalla Diocesi di Bari-Bitonto, dalla Conferenza Episcopale sia calabrese che pugliese, oltre dal clero e dai tanti fedeli, ma anche da diverse autorità civili e militari. Anche l’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano ha voluto congratularsi con il Padre Arcivescovo per l’importante nomina. La stessa Amministrazione comunale, tramite una missiva a firma del sindaco Flavio Stasi e del Presidente del Consiglio comunale Marinella Grillo, ha voluto ringraziare S.E. Mons. Giuseppe Satriano per il grande impegno alla guida della Diocesi di Rossano-Cariati. “Reverendissimo Padre, nel congratularci per la prestigiosa nomina, vorremmo cogliere l’occasione, attraverso queste poche righe, per ringraziare il Nostro Signore per averla messa sul nostro cammino e per l’opera pastorale da Lei prestata nella nostra comunità. Un rapporto basato sulla collaborazione, vigile e proficua, con tutte le Istituzioni. La Sua opera si è rivelata fondamentale nei difficili mesi, appena attraversati, quando abbiamo toccato con mano la nostra fragilità di uomini e donne, la Sua presenza ci ha aiutato a coltivare la speranza e la fede che dovrebbero essere motore della vita di tutti noi. Le auguriamo, dal profondo del cuore, un lungo cammino in Cristo per il servizio pastorale che sta compiendo nella Diocesi di Bari-Bitonto”.

Antonio Le Fosse