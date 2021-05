In merito ai recenti articoli apparsi sulle colonne del quotidiano “Il Messaggero”, a firma della giornalista Anja Cantagalli, facenti riferimento a presunte “offerte ufficiali per rilevare il club anche per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario”, da parte di un non meglio precisato “gruppo romano”, la S.S. Teramo Calcio tiene a precisare che tali notizie sono semplicemente destituite di ogni fondamento e che, parimenti, nessuna richiesta è, ad oggi, pervenuta al Presidente Franco Iachini. Il club invita, inoltre, città e tifoseria, a ritenere attendibili e credibili soltanto le notizie provenienti dal Presidente stesso, o dalla società, attraverso i propri canali ufficiali. Source