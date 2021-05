Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12:00 MVP Serie A 2020/2021, Vlahovic miglior giovane Under 23 –Il miglior giovane Under 23 della stagione appena conclusa è l’attaccante serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Ore 11:30 Juventus, in programma un vertice di mercato con Allegri –Come appreso da Juventusnews24, Massimiliano Allegri ha in agenda un incontro con la Juve, in programma per metà settimana. Il nuovo allenatore bianconero discuterà con il club delle scelte di mercato per la prossima estate, pianificando così quella che sarà la sua squadra per il 2021/22.

Ore 11:00 Calciomercato Inter, il Chelsea punta seriamente Lukaku: le ultime –Non solo il Real Madrid, soprattutto in caso di sbarco sulla panchina dei ‘Blancos’ di Antonio Conte. Anche il Chelsea non perde di vista Romelu Lukaku per il prossimo mercato estivo. Continua a leggere

Ore 10:30 – Lazio, lo spogliatoio vota Sarri per la panchina –come rivela il Corriere dello Sport sarebbe stato già presentato un contratto, forse biennale. Lotito vuole arrivare a lui ma senza mettere a rischio i conti della Lazio. Il retroscena

Ore 10:00 – Ogbonna su Euro2020: «Amareggiato per l’esclusione, nello sport ci vuole meritocrazia» LE PAROLE

Ore 9.40 – Manca l’ufficialità dell’arrivo di Inzaghi all’Inter – Slitta ancora l’ufficialità dell’arrivo di Simone Inzaghi all’Inter. La colpa è di Claudio Lotito. Il motivo.

Ore 9.10 – Sarri vicinissimo alla Lazio – Ballerebbe appena un milione tra Sarri e l’approdo sulla panchina biancoceleste. I dettagli.

Ore 9.00 – Inzaghi chiama Lukaku – Contatto tra Inzaghi ed il suo prossimo centravanti Romelu Lukaku. Il retroscena.

Ore 8.50 – Le parole di Ranieri – L’ex tecnico della Sampdoria ha parlato della finale di Champions League vinta dal Chelsea dei “suoi” ragazzi. Le dichiarazioni.

Ore 8.30 – Lunga intervista a Pioli – Il tecnico rossonero ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Repubblica. Le sue parole.

