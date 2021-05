Nell’ambito del progetto Di.CO. Educazione, finanziato dalla Regione Calabria grazie all’Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il potenziamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria, si è tenuta oggi una giornata dedicata ai laboratori organizzata dalle operatrici museali Rossella Talotta e Luigia Bruno. I ragazzi della II media sezione D del Convitto Galluppi di Catanzaro, accompagnati dal professore Marcello Galera, hanno preso parte ad una visita guidata presso il Marca Open – Parco internazionale delle sculture di Catanzaro e partecipato poi all’attività didattica ispirata all’opera di Michelangelo PIstoletto “I Temp(l)i cambiano – Terzo Paradiso”