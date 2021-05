Mancano solo due giornate alla conclusione della Fase a Gironi del Campionato Under 17 A-B. Di seguito i risultati dell'8^ giornata e le classifiche aggiornate degli 8 gironi che hanno sostituito i precedenti A-B-C Girone 1 Turno di riposo per la Juventus, che viene scavalcata in testa alla classifica dal Genoa che, seppur soffrendo, supera il Torino.Nel derby ligure, vittoria di misura della Sampdoria che supera di misura la Virtus Entella. Source