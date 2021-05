Una settimana importante, quella che si apre oggi, lunedì, in Lombardia, e quindi a Bergamo e in tutta la provincia orobica, per la campagna vaccinale. Fra due giorni, mercoledì 2 giugno, è previsto un importante passaggio: l’apertura del portale per le registrazioni anche ai 16-29enni. È l’ultima categoria in programma, almeno per ora. Presto si dovrebbe aggiungere anche la fascia 12-15 anni.

Dopo l’ok dell’Agenzia europea del Farmaco al vaccino Pfizer per i giovanissimi, infatti, arriverà a breve l’approvazione dell’agenzia italiana Aifa. Dopodiché gli adolescenti saranno inseriti nella campagna di massa.

Al momento la Lombardia ha usato il 96% delle dosi ricevute. Rimangono 4.390 dosi di vaccino Janssen (Johnson&Johnson), 19.826 di Moderna, 161.153 di Pfizer e 56.581 di Vaxzevria (nuovo nome di AstraZeneca). Quel che c’è basta per continuare le iniezioni per circa tre giorni. E poi?

Entro mercoledì è previsto l’arrivo di un milione di vaccini, la metà entro oggi. Il rifornimento permetterà di mantenere il ritmo di circa 85 mila iniezioni al giorno. In tutto sono 2,8 milioni le dosi in consegna entro il 28 giugno, che permetteranno dalla metà del prossimo mese di salire a 100 mila somministrazioni quotidiane. L’obiettivo della Regione è dare una dose di vaccino a tutti gli over 16 che la vorranno entro il 30 luglio.

Il 27 maggio scorso il sito per prenotare l’appuntamento vaccinale è stato aperto ai 30enni. Il 66 per cento di loro ha detto sì all’iniezione o è già stato immunizzato, perché appartenente a una delle categorie prioritarie (per esempio medici e infermieri). Stessa adesione tra i 40enni, mentre tra i 50enni la risposta positiva riguarda il 79 per cento della categoria. Salendo con l’età, salgono anche le richieste. Tra i 60-69 si tocca l’84 per cento, l’89 tra i 70enni, il 96 per cento tra gli over 80. La Lombardia finora ha somministrato 5 milioni e 790 mila vaccini.