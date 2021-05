E' finita la Serie B, il Venezia è in Serie A. A dirlo l’estate scorsa, probabilmente, si sarebbe stati presi per visionari nella migliore delle ipotesi, meglio non usare altri termini per tutto il resto. Nemmeno gli stessi protagonisti, a sentirli parlare dopo un’impresa straordinaria che riporta il club sull’Olimpo a distanza di diciannove anni dall’ultima volta, avrebbero scommesso nella Serie A. C’è chi, come la Gazzetta dello Sport, aveva messo il Venezia all’ultimo posto della griglia precampionato, altri in zona – salvezza, altri come noi che lo collocavano in acque tranquille, sopra la zona salvezza. Qualche tifoso credeva nella possibilità di arrivare ai playoff, nessuno pensava che sarebbe stata Serie A. Ecco,… Source